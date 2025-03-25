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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan sert açıklama! "İkinci kritik eşiği açması gereken iktidar ve devlettir"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 15:48
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "DEM Parti olarak, bu sürecin ilerlemesi, İmralı Adasındaki görüşmelerin sürmesi ve aynı zamanda Öcalan'ın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve kongresini toplayabilecek koşulların sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Bizim açımızdan bu süreç hala devam ediyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan sert açıklama! "İkinci kritik eşiği açması gereken iktidar ve devlettir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, İmralı'dan yapılan 'silah bırakma' çağrısının, nevruz kutlamalarında vatandaşlar tarafından benimsendiğini belirtti. Hatimoğulları, "Rotası barış, demokrasi, adalet ve özgürlüğe çıkmayan bir yola tevessül etmek toplumsal barışı imkansız hale getirir. Palyatif çözümlerle, oyalayıcı tutumlarla, bütünlüklü olmayan bakış açılarıyla iç siyaseti böl-yönet politikalarından medet ummak bu ülkedeki barış umuduna yapılacak en büyük kötülüktür. Temel bazı hususlar vardır ki acil adımlar gerektirir. Öcalan'ın çağrısının örgütü tarafından hayata geçirilmesi için, gereken kongrenin toplanabilmesi için acil bir şekilde güvenli bir zeminin oluşturulması lazım. Bunlar, Öcalan ile kurulacak olan bir diyalog ile çözülür. Öcalan'ın özgür çalışma koşullarının sağlanmasıyla yol alınabilir. Sayın Erdoğan, 'Kritik bir eşik açıldı' demiştir, bu süreç açısından baktığımızda birinci kritik eşik açılmıştır; ancak ikinci kritik eşiği açması gereken iktidar ve devlettir" ifadelerini kullandı.

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'HEYETİMİZ, İMRALI ADASINA GİTMEK İSTİYOR'

Hatimoğulları, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduklarını ve Ramazan Bayramı'nın ardından görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi. Hatimoğulları, DEM Parti heyetinin İmralı ile görüşmek için de başvuruda bulunduğunu kaydederek, "İmralı Adasına gitmek için ilgili yetkililere gerekli talebi ilettik. Henüz onlardan bir yanıt gelmedi. Nevruzdan önce bir gidiş beklenmekteydi ancak bu gerçekleşmedi. Bizler görüşme talebimizi, sizlerin huzurunda bir kez daha yineliyoruz. Heyetimiz, İmralı Adasına gitmek istiyor, bu konuda da yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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'MÜZAKERE SÜRECİNİN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Hatimoğulları, 'Kent uzlaşısı' soruşturmasıyla ilgili de "Kent uzlaşısı bir kentin içinde yaşayan tüm toplumsal dinamiklerin bir araya gelerek ortaya koyduğu iradedir, yaşam modelidir. Bu operasyonları tek başına kent uzlaşısı gibi bir başlıkla ele almamak gerekir. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük gerçekleştirilen operasyon ve Türkiye'nin içinden geçtiği genel atmosferi de elbette değerlendiriyoruz ve önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bunlardan yola çıkarak görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için çok erken. Biz şimdilik bunu böyle ifade etmiyoruz. Biz görüşmelerin ve müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz; çünkü ortada bekleyen çok önemli sorunlar var. Türkiye'nin demokratikleşme ve Kürt sorununu çözme gibi çok temel sorunları var. Bu nedenle DEM Parti olarak; bu sürecin ilerlemesi, İmralı Adasındaki görüşmelerin sürmesi ve aynı zamanda Öcalan'ın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve kongresini toplayabilecek koşulların sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Bizim açımızdan bu süreç hala devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Abdullah Öcalan açıklama kent DEM Parti
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