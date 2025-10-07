DEM Parti grup toplantısında tepki çeken anlar! Öcalan sloganları attılar

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan kadim şehirden Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, "Biji Serok Apo" sloganları atıldı.

ÖCALAN İÇİN UMUT HAKKI İSTEMİŞLERDİ

DEM Parti'nin Grup Toplantısı'na 1 Ekim'de Diyarbakır'dan Ankara'ya, "Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşünü düzenleyen kadınlar katıldı.

Yürüyüşte teröristbaşı Abdullah Öcalan için umut hakkının derhal uygulanması ve Meclis'te kurulan komisyonun derhal İmralı'ya gitmesi ve Öcalan'la görüşmesi talep edilmişti.