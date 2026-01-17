HABER

DEM Parti heyeti, İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşüyor

DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti heyeti, İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşüyor
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol yer alıyor.

KOMİSYON RAPORU BEKLENİYOR

Sürece ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonda üyesi bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleri geçen hafta bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili "Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum." demişti.

