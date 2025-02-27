DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor! Silah bırakma çağrısı gelecek mi? Abdülkadir Selvi: ‘Öcalan 4 ayrı merkeze çağrı yapacak’

DEM Parti bugün İmralı'da tutuklu olan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapacak. Görüşme sonrasında 17.00'de İstanbul'da Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı feshettiğine ilişkin mesajının okunması bekleniyor. İmralı'dan yapılması beklenen tarihi çağrı için gözler bugün saat 17.00'de olacak.

DEM Parti İmralı heyeti, yapacağı görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

İMRALI'DAN TARİHİ ÇAĞRI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Öcalan'ın PKK'yı feshetme çağrısı yapması bekleniyor" başlıklı yazısında, "Öcalan'ın bu kez tarihi bir çağrı yapması bekleniyor. 1- Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. 2- PKK terör örgütünün kurucu lideri olarak Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklayacağı söyleniyor. PKK kongresinin toplanarak fesih kararını almasını isteyeceği belirtiliyor. 3- Öcalan'ın 4 ayrı merkeze çağrı yapması bekleniyor," dedi.

Selvi yazısında bu 4 merkezi ise şöyle açıkladı:

"1- Kandil: PKK yönetiminin bulunduğu Kandil'e çağrısında terör faaliyetlerinin sona erdiği, PKK'yı lağvettiği yönünde çağrı yapacağı söyleniyor. Bunun için PKK kongresinin toplanıp kendisini lağvetme kararını almasını isteyeceği ifade ediliyor.

2- PKK-YPG'ye: Suriye'nin kuzeyinde SDG yapılanması altında faaliyet gösteren PKK-YPG terör örgütüne, silahları bırakıp Suriye'deki siyasi sistem içerisinde yer alması çağrısını yapması bekleniyor.

3- DEM Parti

4- Avrupa kolu."

HEYETTE 7 KİŞİ YER ALACAK

DEM Parti'nin İmralı heyetinde bu kez 7 isim yer alacak. Daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Ebru Günay heyette yer alacak.

VAN VE DİYARBAKIR’DA DEV EKRANLAR KURULUYOR

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti. Van il örgütü, “Asrın çağrısını Van’da kitlesel olarak karşılıyoruz” ifadeleriyle duyurduğu paylaşımında, Van halkını Kent Meydanı’na davet etti. Diyarbakır örgütü ise Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı yayınlanacağını duyurdu.

BAKAN TUNÇ: VİDEO AÇIKLAMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİL

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor. Fakat Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığının altını çiziyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'dan yapılacak açıklamanın videolu olmasının mevzuata uygun olmadığını ifade etti.

Bakan Tunç, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır