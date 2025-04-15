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Malatya'da halı sahada maç yapan polis memuru kalp krizi geçirdi

Malatya'da arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da halı sahada maç yapan polis memuru kalp krizi geçirdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mıhlıdut Caddesi üzerindeki bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö. aniden fenalaşarak yere düştü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan çok sayıda polis hastaneye akın ederken, polis memuru ameliyata alındı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Memur
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