DEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile görüşecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan basın toplantısı düzenledi. Doğan burada yaptığı açıklamada, partinin İmralı heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

"ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME OLACAK"

Doğan, "Öcalan'ın koşullarına ve statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak. Hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak" dedi.

DEM Parti heyeti İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.