Demir yığınına dönen kamyonetlerde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip bir başka kamyonete çarpması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, kaza sonrası araçlar demir yığınına döndü.Kaza, Emirdağ ilçesi Tez Köyü Kavşağı’nda meydana geldi.

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip bir başka kamyonete çarpması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, kaza sonrası araçlar demir yığınına döndü.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tez Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A., idaresindeki kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek, M.Y.T.’nin kullandığı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri yol ortasına devrilirken, diğeri ise şarampole girdi. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte M.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
