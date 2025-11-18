HABER

Demir yüklü tır bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Zonguldak-Ereğli karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesindeki demirler yola saçılırken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli karayolu Çatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 67 LK 263 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan tır, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinde yüklü bulunan tonlarca ağırlıktaki demir malzeme karayoluna saçıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

YOLA SAÇILAN DEMİRLER TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kaza ve yola saçılan demirler nedeniyle Zonguldak-Ereğli istikameti trafiğe kapandı. Güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler kontak kapatarak yolun açılmasını bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yola saçılan demirleri kaldırmak ve tırı güvenli bölgeye çekmek için başlattığı çalışma sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

18 Kasım 2025
18 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Tır kaza
