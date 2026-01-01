HABER

Kayak sezonunda aman dikkat! En sık görülen vakaları açıkladı

Kış turizminin canlanmasıyla birlikte Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinde sezon açıldı, pistlerdeki yoğunluk da beraberinde yaralanma risklerini artırdı. Uzmanlar, özellikle burkulma, bağ yaralanmaları ve kırıkların kayak yapanlarda en sık görülen sağlık sorunları olduğuna dikkat çekerek, basit ama etkili önlemlerle bu risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguladı.

Kış mevsiminin gelmesi ve yılbaşı haftasının tatil fırsatına dönüşmesiyle birlikte Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde yoğunluk hızla artıyor. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış gibi merkezlerde sezonun açılmasıyla hem amatör hem de profesyonel kayakçılar pistlere çıkmaya başladı.

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Said Erkam Baykan, keyifli bir kış tatilinin sağlık sorunlarıyla gölgelenmemesi için özellikle burkulma, bağ yaralanmaları ve kırıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BU DÖNEMDE EN SIK KARŞILAŞILAN VAKALAR

Baykan "Bu dönemde en sık diz burkulmaları, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmaları, ayak bileği burkulmaları ve kırıklarıyla karşılaşıyoruz. Bunun yanında el bileği, omuz ve köprücük kemiği kırıkları da özellikle düşmeler sonrası sık görülen yaralanmalar arasında yer alıyor. En yüksek risk altındaki bölgeler diz ve ayak bileğidir. Kayak sırasında diz, ani dönme ve zorlanmalara çok açık olduğu için bağ yaralanmaları sık görülür. Ayak bileği ise özellikle dengesiz düşmelerde burkulma ve kırıklara yatkındır. Ayrıca düşme anında refleks olarak yere uzanan eller nedeniyle el bileği kırıkları da yaygındır" dedi.

İLK VE DOĞRU MÜDAHALE ÖNERİLERİ

Kayak ve snowboard sırasında en sık ön çapraz bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları, ayak bileği bağ zedelenmeleri ve distal radius olarak adlandırılan el bileği kırıklarıyla karşılaşıldığını belirten Dr. Said Erkam Baykan; bu yaralanmaların çoğunlukla kontrolsüz hızlanma, ani dönüşler ve düşmeler sonucu meydana geldiğini belirtti. Baykan, burkulma ve benzeri travmalarda ilk yapılması gerekenin aktiviteyi derhal durdurmak, yaralı bölgeyi sabitlemek, buz uygulamak ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak olduğunu söyledi.

EKİPMAN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

"Kayak keyifli ama riskli bir spordur" diyen Dr. Öğretim Üyesi Said Baykan ısınmadan piste çıkılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Doğru ekipman seçimi ile kazaların sonuçlarını hafifletebilirsiniz. Doğru ekipman seçimi son derece önemlidir. Ayağa uygun kayak ayakkabısı, doğru ayarlanmış bağlamalar ve gerektiğinde dizlik kullanımı ciddi yaralanmaların önüne geçebilir" dedi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

