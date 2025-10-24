HABER

Demirci’nin 16 çeşitli tarhanası kışa hazırlanıyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde şifa kaynağı olarak bilinen 16 çeşit sebze ve meyvenin harmanlanarak yapıldığı Demirci Tarhanası kadınların maharetli ellerinde kış için hazırlanıyor.Kış aylarının vazgeçilmez çorbası olan tarhana, Demirci ilçesinde 16 çeşit sebze ve meyve ile imece usulü ile hazırlanıyor.İlçeye bağlı Akdere Mahallesinde kadınlar kış mevsiminin yaklaşması ile kışlık olarak tüketilecek ürünleri imece usulü ile el birliği halinde hazırlıyorlar.

Kış aylarının vazgeçilmez çorbası olan tarhana, Demirci ilçesinde 16 çeşit sebze ve meyve ile imece usulü ile hazırlanıyor.

İlçeye bağlı Akdere Mahallesinde kadınlar kış mevsiminin yaklaşması ile kışlık olarak tüketilecek ürünleri imece usulü ile el birliği halinde hazırlıyorlar.

Kırmızı biber, domates, nohut ve fasulyenin yanı sıra sarımsak, soğan, patates, patlıcan, kabak, alıç, kuşburnu, kızılcık, ayva, elma, nane ve maydanoz gibi 16 çeşit meyve ve sebzenin kullanıldığı tarhananın harcı odun ateşinde hazırlanıyor.

Odun ateşinde pişirilen tarhana harcı bir gün bekletildikten sonra hamurla 16 gün boyunca her gün yoğruluyor. 16’ıncı günün sonunda tarhana harcı parçalara bölünerek bez üstüne serilmesinin ardından kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan tarhanalar ufalanarak toz haline getirilerek, elekten geçirilip bir süre bekletildikten sonra hazır hale geliyor.

Akdere Mahallesinden Asya Yaraşan yaptığı açıklamada, "Kış tarhanası yapıyoruz. İçerisine soğan, kuşburnu, hünnap, alıç, kızılcık, sarımsak katıyoruz. Hepsini kazanda kaynattıktan sonra soğumasının ardından hamurla yoğuruyoruz. 15 gün boyunca her gün yoğurup bekletiyoruz. 15’inci günün sonunda komşularımızla birlikte imece ile tarhanayı öğütüyoruz. Bizim tarhanamız çok güzel ve çok şifalı. Her yörenin farklıdır ama Demirci tarhanasının tadı ve lezzeti bir başka. İstanbul, İzmir ve Manisa gibi illere gönderim yapıyoruz" dedi.

