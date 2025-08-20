Demirözü'nde motosiklet hırsızları yakalandı

Olay, 9 Ağustos tarihinde Demirözü'nde meydana geldi. Motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Demirözü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler çalıntı motosikletle birlikte yakalandı. A.K'nın daha önce üç farklı suçtan kaydı olduğu, Ö.K.'nın ise 18 ayrı suçtan kaydı ve aranması bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen motosiklet, ekiplerce sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce, huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır