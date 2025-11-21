HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dengesini kaybedip boşluğa düştü! Ekipler seferber oldu

Mersin'de Tarsus ilçesinde internet kablosu çekmek için 5 katlı binanın damına çıkan A.P., dengesini kaybederek bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan aşağıya düştü. Havalandırma boşluğunda sıkışan A.P., itfaiye ekibinin duvarı kırarak kendisine ulaşmasıyla kurtarıldı.

Dengesini kaybedip boşluğa düştü! Ekipler seferber oldu

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Bir internet firmasında çalışan A.P., kablo çekmek için 5 katlı apartmanın damına çıktı. Kabloyu bir metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan aşağı sarkıtan A.P., dengesini kaybedip, birinci kata düştü. Yaralanan A.P., yardım feryatlarını duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Damdan yaralıyla iletişim kurarak durum değerlendirmesi yapan itfaiye erleri, daha sonra birinci kata inerek havalandırma boşluğunun duvarını kırmaya başladı. A.P.’nin daha fazla yara almaması için dikkatle çalışan itfaiye erleri, başarı bir operasyonla yaralıya ulaştı. Ayağında açık kırık olduğunu belirlenen A.P.’yi dikkatli bir şekilde bulunduğu alandan çıkaran itfaiye erleri, daha sonra sağlık ekibine teslim etti. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. A.P.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! Piyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildiYer: Muğla! Piyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılarLitresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.