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Deniz Göktaş, Çorlu'daki cezaevine konuldu

Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Deniz Göktaş, Çorlu'daki cezaevine konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlarından tutuklandı. Göktaş, tutuklanmasının ardından getirildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Çorlu Deniz Göktaş
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