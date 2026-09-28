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Deniz Göktaş için tahliye talebi! 89 gün sonra hakim karşısına çıktı

Hakkında 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen komedyen Deniz Göktaş, tutukluluğunun 89. gününde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Savcı, Göktaş'ın tahliyesini talep etti.

Deniz Göktaş için tahliye talebi! 89 gün sonra hakim karşısına çıktı

Komedyen Deniz Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından açılan davada yeni gelişme yaşandı. Tutukluluğunun 89. gününde ilk kez hâkim karşısına çıkan Göktaş savunmasını yaptı. Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında Göktaş’ın cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti.

GÖKTAŞ'TAN 'KILIÇDAROĞLU' AÇIKLAMASI

Deniz Göktaş savunmasında, cezaevinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüğünü söylerken şunları kaydetti:

"3 defa sert şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğimi söyledim. Bir polis beni zorla görüştürdü. Kendisiyle de sert konuştum. Benim üzerimden reklam yapmasını istemedim. Ben neden Kılıçdaroğlu ile zorla görüştürüldüğümü bilmiyorum."

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tahliye Deniz Göktaş
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