HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | 'Terörsüz Türkiye'de yeni kararlar! Kritik 'alt komisyon' detayı

Son dakika haberi: "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir kritik toplantı gerçekleşti. Kuruldan yapılan açıklamaya göre; alt komisyonun teşkili ve görevleri karara bağlandı.

Son dakika | 'Terörsüz Türkiye'de yeni kararlar! Kritik 'alt komisyon' detayı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Kurul üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama geldi.

YENİ KARARLAR ALINDI

Açıklamada sürecin etkin, hızlı yürütülmesinin karara bağlandığı vurgulanırken kurumlar arası koordinasyon konularının karara bağlandığı belirtildi.

Toplantıda ilerleyen dönemde hayata geçirilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Alt komisyonun teşkili ve görevlerinin karara bağlandığı da ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

"7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Kurul üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirmiştir.

Kurul toplantısında;

    • Yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış,
    • 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış,
    • Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.
      Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle; Kanunun ruhuna ve Devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir."

Son dakika | Terörsüz Türkiye de yeni kararlar! Kritik alt komisyon detayı 1

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikinci toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay katıldı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz Göktaş için tahliye talebi! 89 gün sonra hakim karşısına çıktıDeniz Göktaş için tahliye talebi! 89 gün sonra hakim karşısına çıktı
Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı: Vali Serdengeçti'den açıklamaOsmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı: Vali Serdengeçti'den açıklama

Anahtar Kelimeler:
toplantı Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Akaryakıt 100 TL Gari Garide Gari Gari
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

AK Parti'nin WhatsApp grubunda 'Kaya' hareketliliği

AK Parti'nin WhatsApp grubunda 'Kaya' hareketliliği

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.