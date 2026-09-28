Son dakika | 'Terörsüz Türkiye'de yeni kararlar! Kritik 'alt komisyon' detayı

Son dakika haberi: Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Kurul üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama geldi.
Açıklamada sürecin etkin, hızlı yürütülmesinin karara bağlandığı vurgulanırken kurumlar arası koordinasyon konularının karara bağlandığı belirtildi.
Toplantıda ilerleyen dönemde hayata geçirilecek adımların ele alındığı bildirildi.
Alt komisyonun teşkili ve görevlerinin karara bağlandığı da ifade edildi.
Açıklama şu şekilde:
"7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Kurul üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirmiştir.
Kurul toplantısında;
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikinci toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay katıldı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum