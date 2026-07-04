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Deniz Göktaş'ın 'CHP'yi salın' sözleri... Kılıçdaroğlu'nun danışmanı yalanladı: Avukatlar teyit etti!

Yurt dışından döndükten sonra tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın Çağlayan Adliyesi'nde mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dediği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olayı yalanlarken, Göktaş'ın avukatları Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dediğini doğruladı.

Deniz Göktaş'ın 'CHP'yi salın' sözleri... Kılıçdaroğlu'nun danışmanı yalanladı: Avukatlar teyit etti!

Gösterisi sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle önce gözaltına alınan ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

Deniz Göktaş ın CHP yi salın sözleri... Kılıçdaroğlu nun danışmanı yalanladı: Avukatlar teyit etti! 1

'CHP'Yİ SALIN' DEDİĞİ İDDİASI

Gazeteci Barış Pehlivan'ın iddialarına göre, Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dedi.

Çarpıcı iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı yalanlayarak, "Görüşme esnasında böyle bir cümle kurulmamıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'la görüşerek destek verdi" dedi.

Deniz Göktaş ın CHP yi salın sözleri... Kılıçdaroğlu nun danışmanı yalanladı: Avukatlar teyit etti! 2

AVUKATLARI TEYİT ETTİ

Daha sonra tutuklu bulunduğu Karatepe Cezaevi’nde Deniz Göktaş’ı ziyaret eden avukatları, Göktaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” dediğini teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Deniz Göktaş
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