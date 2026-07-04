Deniz Göktaş'ın 'CHP'yi salın' sözleri... Kılıçdaroğlu'nun danışmanı yalanladı: Avukatlar teyit etti!

Gösterisi sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle önce gözaltına alınan ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

'CHP'Yİ SALIN' DEDİĞİ İDDİASI

Gazeteci Barış Pehlivan'ın iddialarına göre, Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dedi.

Çarpıcı iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı yalanlayarak, "Görüşme esnasında böyle bir cümle kurulmamıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'la görüşerek destek verdi" dedi.

AVUKATLARI TEYİT ETTİ

Daha sonra tutuklu bulunduğu Karatepe Cezaevi’nde Deniz Göktaş’ı ziyaret eden avukatları, Göktaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” dediğini teyit etti.