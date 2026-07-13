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Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' sözleri çok konuşulmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

Komedyen Deniz Göktaş, yaptığı stand-up gösterisi sonrası gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Kendisini ziyarete gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dediği yönündeki iddiaları doğrulayan Göktaş'a yanıt Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Göktaş'ın böyle bir şey söylemediğini ifade ederek, "Ki söylese dahi ben hoş görüyle karşılarım" dedi.

Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' sözleri çok konuşulmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

Yaptığı stand-up gösterisi sonrası tutuklanan komedyen Deniz Göktaş Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Göktaş'a destek vermek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise Çağlayan Adliyesi'nde kendisini ziyarete gitmişti. Ziyarete 'emrivaki' olarak katıldığını belirten Göktaş, Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dediğini iddia etmişti. O iddialara Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Deniz Göktaş ın Kılıçdaroğlu na CHP yi salın sözleri çok konuşulmuştu! Kılıçdaroğlu ndan yanıt geldi 1

"SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

TV 100 canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Olayı ilk duyduğumda bu arkadaşımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşündüm. Hakkında soruşturma açılınca da İstanbul’a geliyor. Orada protesto da edildim İşçi Partililer tarafından, sorun değil. Benimle aynı düşüncede olmasa bile hakkını ve hukukunu korumak zorundayım.

Deniz Göktaş ın Kılıçdaroğlu na CHP yi salın sözleri çok konuşulmuştu! Kılıçdaroğlu ndan yanıt geldi 2

"CHP’Yİ SALIN" SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öyle bir cümle olmadı. Öyle bir şey söylemedi. Ki söylese dahi ben hoş görüyle karşılarım. Dini duyguların istismarını doğru bulmam. Kişilerin inançları mizah konusu yapılmamalıdır. Ama siyasetçilerlerle ilgili ağır eleştiriler yapılabilir. Dünyanın her yerinde böyledir."

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Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Göktaş
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