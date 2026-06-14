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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz köyünde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaran ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Bartın'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle Amasra ilçesindeki Çakraz Plajı'nda denize giren 2 kişi, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı 1

DALGALAR ARASINDA ÖLÜMLE MÜCADELE

Şahısların suya battığını fark eden cankurtaranlar ve vatandaşlar, olaya müdahale etti. Cankurtaran ve vatandaşlar tarafından suyun yüzeyinde tutulan şahıslar, bağlanan halat ve karadaki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı 2

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın deniz
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