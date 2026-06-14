Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Bartın'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle Amasra ilçesindeki Çakraz Plajı'nda denize giren 2 kişi, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

DALGALAR ARASINDA ÖLÜMLE MÜCADELE

Şahısların suya battığını fark eden cankurtaranlar ve vatandaşlar, olaya müdahale etti. Cankurtaran ve vatandaşlar tarafından suyun yüzeyinde tutulan şahıslar, bağlanan halat ve karadaki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır