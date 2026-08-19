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Denizde can pazarı! Baba ve kızı boardla hayata tutundu

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Yalova’nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen SUP board ile denize açılan Mustafa Y. (57) ile kızı Ela Y. (11) dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. İkiliyi göremeyen yakınları durumu ekiplere bildirdi. 5 saatlik çalışma sonucu ekipler baba ve kızını tahtaya tutunurken buldu. İşte detaylar...

Armutlu ilçesinde dün, Mustafa Y. ile kızı Ela Y., SUP board olarak bilinen kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızını göremeyen yakınları, durumu Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

Denizde can pazarı! Baba ve kızı boardla hayata tutundu 1

BABA KIZ TAHTAYA TUTUNURKEN BULUNDULAR

Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'da, Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu.

Denizde can pazarı! Baba ve kızı boardla hayata tutundu 2

5 SAATLİK ÇALIŞMA YAPILDI

Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Mustafa Y. ile Ela Y.’yi kurtarıp bota aldı.

Denizde can pazarı! Baba ve kızı boardla hayata tutundu 3

Cep telefonu ile görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa ve Ela Y. kontrollerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova deniz
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yahu dron ucursaniza aramak icin
her şeyede heveslenmeyin artık yahu ,geçmiş olsun diyelim artık
amatorler
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