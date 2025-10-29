Denizde onlarca tekne kortej yaptı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Cumhuriyet’in 102’nci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde yüzlerce tekne, Türk bayraklarıyla donatılarak denize açıldı.
Bayraklarla süslenen teknelerin korteji, Mudanya sahilinde görsel bir şölen oluşturdu. O anlar dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen deniz kortejine, yelkenlilerden balıkçı teknelerine kadar çok sayıda deniz aracı katıldı. Teknelere asılan kırmızı-beyaz bayraklar, Mudanya Körfezi’ni süsledi. Vatandaşlar, sahil boyunca toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla korteje alkışlarla eşlik etti
