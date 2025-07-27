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Denize giren aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Samsun'da serinlemek için denize giren 2'si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan aileden duran kalbi çalıştırılan baba ile 3 yaşındaki oğlunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Denize giren aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Olay, Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde ikamet eden Karakoç ailesi hafta sonu plaja gitti. Denize giren Kahraman Karakoç (25), 3 yaşındaki oğlu Alparslan Karakoç ve 16 yaşındaki kardeşi Rüstem Ali Karakoç boğulma tehlikesi geçirdi.

Denize giren aynı aileden 2 si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı 1

BİR ANDA SUDA KAYBOLDULAR

Rüstem Ali Karakoç cankurtaranların müdahalesiyle sudan çıkartılırken, Kahraman Karakoç ve oğlu Alparslan Karakoç suda kayboldu.

Denize giren aynı aileden 2 si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı 2

Ekipler tarafından denizden çıkartılan baba-oğul ile kardeş, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Denize giren aynı aileden 2 si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı 3

DURAN KALBİ AMBULANSTA ÇALIŞTIRILDI

Kahraman Karakoç'un duran kalbi ambulansta çalıştırılırken, oğlu ile birlikte sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun deniz boğulma
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