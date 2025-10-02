HABER

Denizli 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

2 Ekim 2025 Perşembe günü Denizli'de hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarındadır.

Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecektir. Rüzgar güney yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı sabah %51, gündüz %26, akşam %35 ve gece %55 civarında olacaktır.

3 Ekim Cuma günü Denizli'de aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. Cumartesi ve Pazar günleri hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 22-23°C, gece ise 11-12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Cuma günü yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın yönüne göre hareket etmelisiniz.

