Denizli 02 Mayıs Cuma hava durumu: Denizli'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı gün boyunca %35 ile %57 arasında değişecek. Bu koşullar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

Hafta sonu hava durumu daha sıcak olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 7°C olacak. 4 Mayıs Pazar günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 7°C seviyelerine ulaşacak. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Serin günlerde kat kat giyinmek faydalı olur. Ani sıcaklık artışlarında ise hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforu artırır ve sağlığı korur.