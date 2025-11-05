HABER

Denizli 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 5 Kasım 2025 tarihinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 12°C seviyelerinde olacak. Rüzgar saatte 1,5 km hızla kuzeydoğudan esecek. 6 Kasım'da parçalı bulutlu hava koşulları hakim olacak. 7 Kasım'da ise puslu bir gün öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam ederken, planları esnek tutmak faydalı olacaktır.

Denizli 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Denizli'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 21°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 12°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 1,5 km hızla esecek. Nem oranı %37 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

6 Kasım Perşembe günü hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 20°C, gece sıcaklığının ise 12°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 1,5 km hızla esecek. Nem oranının %42 civarında olması bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmaya devam ediyor.

7 Kasım Cuma günü, hava koşullarında daha belirgin bir değişiklik bekleniyor. Puslu ve güneşli bir gün öngörülüyor. Gündüz sıcaklığının 20°C, gece sıcaklığının ise 9°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 1,5 km hızla esecek. Nem oranı %42 civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun olmaya devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak hava sıcaklıkları düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları yaşanabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır. Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak, olası olumsuzlukları önlemek adına gereklidir.

