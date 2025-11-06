Denizli 06 Kasım Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 1.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:35, gün batımı saati 18:00'dir.

Cuma günü, 7 Kasım 2025, hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 14°C ile 22°C arasında olması öngörülüyor. Nem oranının %44 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2.28 km/saat olarak hesaplanıyor.

Cumartesi günü, 8 Kasım 2025, hava kapalı ve bulutlu olacak. Ancak yağış beklenmemektedir. Sıcaklıkların 13°C ile 21°C arasında olması bekleniyor. Nem oranının %46 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı 1.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü, 9 Kasım 2025, hava çok bulutlu olacak. Ancak yağış beklenmemektedir. Sıcaklıkların 11°C ile 22°C arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %42 civarında olacak. Rüzgar hızı 1.57 km/saat tahmin edilmektedir.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hafif yağışların olabileceği belirtiliyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk kullanmak, ıslanmamanıza yardımcı olacaktır. Kapalı günlerde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi günün erken saatlerine planlayın. Bu, ruh halinizi iyileştirebilir. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih ediniz. Açık alanlarda dikkatli olmanız da önemlidir.