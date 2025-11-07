HABER

Denizli 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları değişken olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında bulunacak, gece ise 9°C'ye düşecek. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Cumartesi günü kısmen güneşli, sıcaklık 21°C’yi bulacak. Pazar günü bulutlu-kısmen güneşli hava öngörülüyor. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Açık hava etkinlikleri için yağmurluk veya şemsiye alınması öneriliyor. Plan yaparken güncel hava durumu takip edilmeli.

Hazar Gönüllü

Denizli'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %75 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 5.8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:35'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:58'de olacak.

Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek. Pazar günü bulutlu-kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 21°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat edilmesi gereken bir durum. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasında önemli farklar olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek önerilir. Böylece vücut sıcaklığını dengede tutmak mümkün olur. Yüksek nem oranı, terlemenin artmasına neden olabilir. Su tüketimine dikkat etmek ve nemli ortamlardan uzak durmak sağlığı korumak için önemlidir. Rüzgar hızı hafif rüzgâr olarak kabul edilir. Ancak rüzgârlı günlerde dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi beklenmektedir. Cumartesi ve pazar günleri kısmen güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır. Hava durumunun aniden değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

