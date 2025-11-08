HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 8 Kasım 2025 ve sonrasında hava durumu bulutlu ve güneşli geçmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 8°C olacak. Rüzgar hızı 8.4 km/h ve nem oranı %87 seviyesinde ölçülüyor. 9 Kasım'da en yüksek sıcaklık 20°C, 10 Kasım'da ise 19°C olarak öngörülüyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve gerekirse şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmeli.

Denizli 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Denizli'de, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece en düşük sıcaklık 8°C bekleniyor. Nem oranı %87 olacak. Rüzgar hızı 8.4 km/h olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi ise 941.9 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı saati ise 17:58 olarak hesaplanmıştır.

9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu yine bulutlu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık 8°C olarak öngörülüyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü bulutların arasından ara ara güneş çıkması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 9°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve bulutlu görünüyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi olur. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edilebilir. Rüzgar hızı düşük olacaktır. Rüzgarın etkisi sınırlı kalacak. Nem oranı yüksek, bu nedenle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissi oluşabilir. Günün erken saatlerinde sıcak tutacak giysiler giyilmesi öneriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralıAlkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı
Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntüGöbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.