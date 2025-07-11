Denizli 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 39°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %19 ile %57 arasında değişecek. Rüzgar hızı 14 km/sa civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 38°C, 13 Temmuz Pazar günü 40°C, 14 Temmuz Pazartesi günü ise 42°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu tarihlerde nem oranı %15 ile %21 arasında olacak. Rüzgar hızı 8 km/sa ile 19 km/sa arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yüksek sıcaklıklarda bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekmektedir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması ve serin ortamlarda vakit geçirilmesi önerilir. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için risk oluşturabilir. Bu kişiler daha dikkatli olmalı, gerektiğinde tıbbi yardım almalıdır.

15 Temmuz Salı günü bölgede orta şiddetli yağmur bekleniyor. Bu nedenle hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması faydalı olacaktır.