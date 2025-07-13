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Denizli 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 40°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarına düşecek. Nem oranı %36 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 13.3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Denizli 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 41°C'ye kadar çıkabilir. 15 Temmuz Salı günü sıcaklık 38°C civarında olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü ise bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yüksek sıcaklık zamanlarında dışarıda bulunmak, güneş çarpması ve dehidrasyon risklerini artırır. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak, bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak da gerekir. Ayrıca, ani hava değişiklikleri yaşanabileceğinden, hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Planlarınızı buna göre güncellemek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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