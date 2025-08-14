HABER

Denizli 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 39°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Denizli'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu oldukça sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığın 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 37°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 39°C ve 17 Ağustos Pazar günü 36°C civarında olması öngörülüyor. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Denizli'de sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, sağlık ve günlük yaşam açısından zorluklara yol açabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sıcak hava tehlikeli olabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınmalıdır. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar iç mekanlarda rahatlık sağlayacaktır.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Düzenli aralıklarla su içmek de gereklidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

hava durumu Denizli
