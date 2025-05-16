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Denizli 16 Mayıs Cuma hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 16 Mayıs Cuma hava durumu kapalı olacak.

Denizli 16 Mayıs Cuma hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %32 olacak. Hava kapalı. Rüzgar güneydoğudan saatte 5.86 km hızında esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklik öngörülüyor. 17 Mayıs Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %40 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 2.41 km hızında esecek.

18 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %60 olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 4 km hızında esecek.

19 Mayıs Pazartesi günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklıklar 26.4°C ile 11.5°C arasında değişecek. Nem oranı %61 olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 6 km hızında esecek.

20 Mayıs Salı günü de bölgesel düzensiz yağmur yağışları görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 25.6°C ile 10.2°C arasında değişecek. Nem oranı %63 olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 9 km hızında esecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korur. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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