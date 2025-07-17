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Denizli 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Denizli 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu dikkat çekici. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarına ulaşması bekleniyor. Nem oranı %16 ile %25 arasında değişecek. Rüzgar, güneybatıdan saatte 9 ile 12 km arasında esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 36°C civarında olması bekleniyor. 19 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklığın 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Yüksek sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Bu da cilt kanseri riskini artırabilir ve ciltte yanıklara yol açabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, geniş kenarlı şapkalar takmak ve yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olarak dehidrasyona yol açabilir. Bu durum, baş dönmesi, halsizlik ve konsantrasyon bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Gün boyunca bol su içmek ve alkollü içeceklerden kaçınmak gereklidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için daha risklidir. Bu gruptakilerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve yeterli sıvı almaları gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırarak elektrik kesintilerine neden olabilir. Elektrikli cihazların gereksiz yere çalıştırılmaması, enerji tasarrufu sağlanması ve olası kesintilere karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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