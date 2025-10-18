HABER

Denizli 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 18 Ekim 2025 tarihinde hava durumu mevsim normallerine uygun olacak. Az bulutlu ve ılıman bir gün bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında, akşam ise 10°C’ye kadar düşmesi öngörülüyor. 19 Ekim'de sıcaklık 20°C ile 27°C arasında değişecek. İşte detaylar...

Denizli'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu mevsim normallerine uygun. Az bulutlu bir gün ve ılıman hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 24°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %43. Rüzgar hızı ise 1.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:13'tür. Gün batımı ise 18:21 olarak hesaplanmıştır.

19 Ekim 2025 Pazar günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 20°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %64 olacak. Rüzgar hızı ise 7.2 km/saat olması öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:16'dır. Gün batımı 18:20 olarak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü, 20 Ekim 2025'te hava koşullarında bir değişiklik yaşanabilir. Hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 11°C ile 18°C arasında olması muhtemel. Nem oranı %65 olacak. Rüzgar hızı ise 1.75 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Salı günü, 21 Ekim 2025'te hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün yaşanması öngörülüyor. Sıcaklıkların 10°C ile 20°C arasında olması bekleniyor. Nem oranı %64, rüzgar hızı ise 7.2 km/saat olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Pazartesi günü beklenen hafif yağmur nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli ve ılıman hava koşulları gün boyunca bekleniyor. Açık havada etkinlikler için uygun bir dönemdesiniz. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
