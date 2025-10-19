HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 19 Ekim Pazar hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 19 Ekim 2025 Pazar günü genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 21°C civarında seyrederken, gece 11°C'ye düşecek. Rüzgar sabah doğudan başlayıp akşam güneybatıya dönecek. Önümüzdeki günlerde hava kapalı ve yağmurlu olacak. Sıcaklık aralığı 16-23°C arasında değişecek. Bu dönemde uygun hava koşullarına göre hazırlık yapmak, sağlıklı bir yaşam sürmek için önem taşıyor.

Denizli 19 Ekim Pazar hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklık 11°C'ye düşecek. Rüzgar sabah doğu yönünden 10 km/saat hızla esecek. Gündüz güneybatı yönünden rüzgar 11 km/saat olacak. Akşam güneybatı yönünden rüzgar 4 km/saat ile esecek. Gece rüzgar güneydoğu yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %37, akşam %75 olacak. Gece nem oranı %90 seviyelerine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde 20 Ekim Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 23°C ile 16°C arasında değişecek. Rüzgar güney-güneybatı yönünden 2.76 km/saat hızla esecek. Nem oranı %45 civarında kalacak. Bulut oranı %99 seviyelerine yükselecek. 21 Ekim Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 18°C arasında olacak. Rüzgar güney yönünden 3.52 km/saat ile esecek. Nem oranı %51 olacak. Bulut oranı %100'e çıkacak. 22 Ekim Çarşamba gününde de hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 20°C ile 15°C arasında değişecek. Rüzgar güney-batı yönünden 2.51 km/saat hızla esecek. Nem oranı %73 olarak tahmin ediliyor. Bulut oranı %70 seviyesinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar ve şemsiye gibi koruyucu ekipmanlar bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekir. Hafif eşyaların uçmaması için önlemler alınmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Vücut ısısını korumak için uygun kıyafetler seçmek önem taşır. Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini yağmurlu günlere denk getirmemek sağlıklı bir tercih olacaktır. Kapalı alanlarda vakit geçirmekte fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKTC seçim heyecanı başladıKKTC seçim heyecanı başladı
Savaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyorduSavaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyordu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.