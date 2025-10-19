Denizli 19 Ekim Pazar hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklık 11°C'ye düşecek. Rüzgar sabah doğu yönünden 10 km/saat hızla esecek. Gündüz güneybatı yönünden rüzgar 11 km/saat olacak. Akşam güneybatı yönünden rüzgar 4 km/saat ile esecek. Gece rüzgar güneydoğu yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %37, akşam %75 olacak. Gece nem oranı %90 seviyelerine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde 20 Ekim Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 23°C ile 16°C arasında değişecek. Rüzgar güney-güneybatı yönünden 2.76 km/saat hızla esecek. Nem oranı %45 civarında kalacak. Bulut oranı %99 seviyelerine yükselecek. 21 Ekim Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 18°C arasında olacak. Rüzgar güney yönünden 3.52 km/saat ile esecek. Nem oranı %51 olacak. Bulut oranı %100'e çıkacak. 22 Ekim Çarşamba gününde de hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 20°C ile 15°C arasında değişecek. Rüzgar güney-batı yönünden 2.51 km/saat hızla esecek. Nem oranı %73 olarak tahmin ediliyor. Bulut oranı %70 seviyesinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar ve şemsiye gibi koruyucu ekipmanlar bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekir. Hafif eşyaların uçmaması için önlemler alınmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Vücut ısısını korumak için uygun kıyafetler seçmek önem taşır. Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini yağmurlu günlere denk getirmemek sağlıklı bir tercih olacaktır. Kapalı alanlarda vakit geçirmekte fayda vardır.