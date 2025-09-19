HABER

Denizli 19 Eylül Cuma hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 19 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Denizli'de 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında. Gece ise sıcaklık 17°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 20 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklık 29°C olarak tahmin ediliyor. Gece ise 16°C civarında olacak. 21 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklık 28°C. Gece ise 15°C olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler giyilmeli ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengede tutar. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Gerekirse serin ortamlarda dinlenmek sağlık açısından faydalıdır.

