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Denizli 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Denizli 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacaktır. Hissedilen sıcaklık 36°C civarında olacak. UV endeksi 11 (çok sağlıksız) olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar güneyden saatte 2 km hızla esecektir.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 21 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacaktır. 22 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları da 18°C civarında tahmin edilmektedir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durumdur. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması gerekir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

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hava durumu Denizli
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