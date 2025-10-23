Denizli 23 Ekim Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C. Gündüz hava 18°C. Akşam 11°C, gece ise 9°C civarında kalacak. Gün boyunca hava güneşli. Rüzgar sabah 5 km/saat. Gündüz rüzgar hızı 9 km/saat. Akşam 3 km/saat, gece rüzgar 7 km/saat olacaktır. Nem oranı sabah %82. Gündüz nem %45 seviyesine düşer. Akşam nem oranı tekrar %82, gece ise %91 olacak.

Cuma günü hava azalan bulutlarla 23°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 13°C civarında hissedilecek. Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 9°C olacak. Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22°C'ye kadar çıkacak, gece sıcaklığı 10°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 20-23°C aralığında değişecek. Geceleri sıcaklık 9-13°C arasında hissedilecek. Gündüz hava açık ve güneşli kalacak. Gece serin bir hava olacak.