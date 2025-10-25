HABER

Denizli 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığın 24°C, akşamda 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgâr sabah 6 km/s, gündüz ise 10 km/s hızında esecek. 26 Ekim Pazar günü yer yer bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 22°C'ye inecek. Haftanın ilerleyen günlerinde ılıman hava koşulları devam ederken, nem oranına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Cansu Akalp

Denizli'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/s hızda esecek. Gündüz rüzgarın hızı 10 km/s'ye çıkacak. Nem oranı sabah %73, gündüz %49, akşam %65 ve gece %80 olacak. Basınç değerleri sabah 969 hPa, gündüz 967 hPa ve akşam 967 hPa olarak öngörülüyor. Gece saatlerinde basınç tekrar 969 hPa seviyesine yükselecek.

26 Ekim Pazar günü hava yer yer bulutlu geçecek. Ardından güneş açması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece 10°C civarında olacak. 27 Ekim Pazartesi günü yer yer bulutlar ile karışık güneş ışığı görünecek. Sıcaklık gündüz 26°C, gece 14°C olarak öngörülüyor. 28 Ekim Salı günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 12°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemli. Özellikle bu saatlerde kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüz hafif bir rüzgar etkili olabilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun üst giysi veya ceket bulundurmak faydalı olacak. Nem oranı gün içinde değişeceği için cilt bakımına dikkat edilmelidir. Nemlendirici kullanmak cilt sağlığı için önemlidir. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacağı için hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarındaki ani değişimlere dikkat edilmeli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olabilir.

