HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında seyrederken, sabah saatlerinde 15°C, akşam saatlerinde ise 17°C olarak bekleniyor. Kuzeydoğu yönünden esen rüzgarın saatte 4 km hızla eseceği tahmin ediliyor. 30 Ekim'de sıcaklıklar 22°C’ye çıkacak. Açık hava etkinlikleri için iyi bir dönemdesiniz. Güneş kremi ve su tüketimi sağlığınızı korumanıza destek verecek. İşte detaylar...

Denizli 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 17°C tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Rüzgar hızı saatte 4 km olarak bekleniyor. Nem oranının %82 civarında olması öngörülüyor.

30 Ekim Perşembe günü hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 22°C'ye ulaşması bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri de benzer bir hava durumu olacak. Bu günlerde sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...
Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Ekipler bölgedeGebze'de 6 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.