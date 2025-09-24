HABER

Denizli'de 78 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

DENİZLİ'deki Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde öğle yemeği yiyen 78 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Olay, dün Çivril ilçesi Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede 78 kişi öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanede çıkarılan yemekteki mantarlı tavuk, pilav ve cacıktan yedikleri bildirilen personel ve refakatçilerin de aralarında bulunduğu 78 kişi tedaviye alındı. 330 kişinin yediği yemekten incelenmek üzere numune alınırken, bazı hastaların taburcu edildiği, tedavisi süren hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Denizli
