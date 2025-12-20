HABER

Denizli'de halk otobüsünün ezdiği yaşlı adam kurtarılamadı

Denizli’de büyükşehir belediyesi halk otobüsüne yetişmek için koştuğu esnada dengesini kaybederek düşen yaşlı adamın üzerinden otobüs geçti. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de halk otobüsünün ezdiği yaşlı adam kurtarılamadı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hayrettin Cihan (61), duraktaki Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk otobüsüne yetişebilmek için koşmaya başladı. Bir dengesini kaybeden talihsiz adam yere düştüğü esnada halk otobüsü üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Hayrettin Cihan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Cihan’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ikindi namazına müteakip Asri Mezarlıkta kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Hayrettin Cihan'ın Belediye İş Sendikası Denizli Şubesi geçen dönem Başkanı Uğur Cihan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Denizli
