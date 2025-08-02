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Denizli'de sağanak yağış: Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı

Denizli'de sağanak yağış sonrası Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde pek çok noktada alt yapı yetersizliği vatandaşları mağdur etti. Göle dönen alt geçitte onlarca araç ve vatandaş mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerinde ise su baskını yaşandı.

Denizli'de sağanak yağış: Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar yağmur ile beraber sevinçleri, kentteki alt yapı yetersizliği sebebiyle çileye döndü.

Denizli de sağanak yağış: Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı 1

TAHLİYE KANALLARININ TIKALI OLMASI...

Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok iş yeri ve ev altyapı yetersizliği sebebiyle hem kanalizasyon hatlarından baskın oldu hem de yağmur suyu tahliyesini sağlayan kanalların tıkalı olması nedeniyle taşkınlar yaşandı.

Denizli de sağanak yağış: Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı 2

VATANDAŞLARI KURTARMAK İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Pamukkale ilçesi Denizli -Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü. Birçok vatandaş ve çok sayıda araç görev denen alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Denizli de sağanak yağış: Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı 3

Denizli de sağanak yağış: Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı 1

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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