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Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Olaya karışan 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Aktepe Mahallesi'nde Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'ne giden yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup yol üzerinde buluştu.

Denizli de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı 1

DENİZLİ'DEKİ KAVGADA KAN AKTI: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Gruplardan biri 20 DB 702 plakalı araçla, diğer grup ise plakası henüz öğrenilemeyen bir araçla olay yerine geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi, tabancayla husumetlilerine peş peşe ateş açtı.

Denizli de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı 2

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mermilerin isabet ettiği Bilal Erten olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mazlum K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Bilal Erten'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Denizli de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı 3

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli kavga
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