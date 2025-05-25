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Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne de darp izi... Evinin bahçesinde 2 kulağı kesilmiş halde bulundu

Denizli’nin Baklan ilçesinde evinin önünde kulakları kesilmiş halde ölü olarak bulunan yaşlı adamın ön otopsi raporuna göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmadı. Yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor.

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne de darp izi... Evinin bahçesinde 2 kulağı kesilmiş halde bulundu
Begüm Özkaynak

Olay, Baklan ilçesine bağlı Doğal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal mahallede ikamet eden Halit Tire (60), sabah saat 09.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulakları kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi.

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ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tire’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire’nin ölüm nedeni araştırılıyor.

KESİK KULAKLAR BULUNAMADI

Öte yandan evde ve bahçede yapılan araştırmada Tire'ye ait kesik kulaklar bulunamazken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Kulak
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