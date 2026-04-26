Denizli'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde gece saatlerinde sokaktaki düğünün ardından, davulcu R.Ü. (19) ile arkadaşı Ahmet Karaca (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirini bıçakla yaraladı.

Karaca ambulansla Denizli Devlet Hastanesine, R.Ü. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldıHakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildiÇanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi

En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

