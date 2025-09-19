HABER

Denizli'de torun dehşeti! 94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle döve döve öldürdü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden O.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, olay anında alkollü olduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan Hanım Ayşe K.'nin (94) evinde hayatını kaybetmesinin ardından, olayla ilgili torunu O.K. (40) gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen detaylı soruşturmada, zanlının cinayeti işlediği ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden O.K.'nin ifadesinde, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu." dediği öğrenildi. İtirafın ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, dün sabah saatlerinde O.K.'nin sağlık ekiplerini arayarak, babaannesini evde hareketsiz halde bulduğunu iddia etmesiyle başladı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirlemiş, şüpheli hareketleri üzerine torunu jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

(AA)

