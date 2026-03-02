HABER

Denizli Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 2 Mart 2026 tarihinden itibaren hava durumu güneşli ve ılıman bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında değişirken, gece sıcaklıklarının 3 ile 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 9-10 kilometre hızla esecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan bu günlerde, serin saatlerde ceket bulundurmak önemli olacak. Hava durumu, benzer şartlarla devam edecek.

Simay Özmen

Denizli'de 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Gece havanın 3 ile 5 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Bu ideal hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Mart Salı günü sabah hava sıcaklığı 14 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının 4 ile 6 derece arasında olması öngörülüyor. Rüzgar, batı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. 4 Mart Çarşamba günü sabah hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Gece hava sıcaklığı yine 4 ile 6 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. 5 Mart Perşembe günü sabah hava sıcaklığı 14 derece olarak öngörülüyor. Gece sıcaklığının da 4 ile 6 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için elverişli bir durum vardır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda ceket veya mont bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olmakta yarar vardır.

