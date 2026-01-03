Denizli Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu, genellikle açık olacak. Hava ılıman bir seyir izleyecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:56 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 4 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %46 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:56 olarak belirlendi.

5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 11 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Rüzgarın güney yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %53 olarak kaydedilecek. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:56 olacak.

6 Ocak Salı günü hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 14 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Rüzgarın güney yönünden saatte 11 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %53 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:56 olarak öngörülüyor.

7 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 16 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %83 civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:56 olarak hesaplandı.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket giymek faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük kalacak. Bu yüzden şemsiye veya rüzgar geçirmez giysi gerekmeyecek. Özellikle yüksek nem oranı nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için yararlı olacaktır.