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Denizli Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava sıcak, güneşli ve nemli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-37 derece arasında seyrederken, gece sıcaklıkları ise 20-23 dereceye düşecek. Nem oranı %60-70 seviyelerinde kalacak. Bu yüksek sıcaklık ve nem, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir. Uzmanlar, aşırı sıcaklardan korunmak için bol su tüketimi ve hafif giysiler öneriyor. Hassas grupların serin ortamlarda kalması önemlidir.

Denizli Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de, 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-37 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 20-23 dereceye düşecek. Nem oranı %60-70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 10-12 km/saat arasında değişecek. Bu sıcak ve nemli hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratacak.

4 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 34-37 derece arasında olacak. 5 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 31-35 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 20-23 derece aralığında değişecek. Nem oranı %50-80 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı 10-16 km/saat arasında değişim gösterecek. Bu sıcaklık ve nem değerleri, hassas bünyeler için risk oluşturabilir.

Bu dönemde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin ortamlarda kalmaları önerilmektedir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacaktır. Bu koşullarda kişisel sağlığınızı korumak için önlemler almak önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak hayati bir durumdur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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