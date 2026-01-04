HABER

Denizli Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 15-16 dereceye düşecek. Sabah saatlerinde hava 8-9 derece olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 16.6 km/saat olacak. 5 ve 6 Ocak'ta da sıcaklık 20-23 derece arasında kalacak. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut. Havanın tadını çıkarırken güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Taner Şahin

4 Ocak 2026 Pazar günü, Denizli'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15-16 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı 8-9 derece civarında olacak. Nem oranı %67.14 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 16.6 km/saat şeklinde ölçülecek. Gün doğumu 07:13:14’te gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:24:16’da olacak.

5 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 20-22 derece arasında seyredecek. Gün boyunca açık bir hava bekleniyor. 6 Ocak Salı günü sıcaklıklar 22-23 derece civarına çıkacak. Hava yine açık olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir.

hava durumu Denizli
